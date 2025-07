Emily Garcia acusa ex-marido e cunhado de Carlinhos Maia de agredir cachorra de estimação A cena da suposta agressão foi divulgada por Luiz Bacci na web; a modelo também está processando o ex, Babal Guimarães Famosos e TV|Do R7 27/01/2023 - 18h42 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h41 ) twitter

Emily Garcia acusou Babal Guimarães de agredir cachorra de estimação dela

Um vídeo de câmeras de segurança da casa da influenciadora Emily Garcia, divulgado nesta sexta-feira (27) por Luiz Bacci no Instagram, mostra o ex-marido dela, Babal Guimarães, supostamente agredindo a cachorra de estimação da famosa. Nas imagens, Babal entra na lavanderia, que não tem câmera, junto com a cadela, que aparece mancando ao sair do local.

Emily afirmou que o ex-marido descontava o ódio no animal de estimação. Além disso, as supostas agressões aconteciam em lugares onde não há filmagem. Segundo a influenciadora, era um fato proposital, pois ele fazia a mesma coisa quando a agredia.

No Instagram, a modelo afirmou que sempre protegeu e cuidou da cachorrinha, porém em alguns momentos era impossível impedir determinadas situações. Ela finalizou pedindo respeito para conseguir superar este momento e disse que não vai mais comentar o assunto, que, agora, segue aos cuidados de autoridades policiais e da Justiça de Alagoas.

Após a repercussão, o empresário se pronunciou no Instagram e disse que o único lugar em que vai responder às acusações será na Justiça, por orientação de seus advogados. Babal disse que está sendo acusado sem responsabilidade e que é tudo muito baixo e cercado de oportunistas.

Nas últimas semanas, Emily vem expondo as supostas agressões que teria sofrido do ex-marido, Emanuel Francisco dos Santos Júnior, mais conhecido como Babal Guimarães, que é cunhado de Carlinhos Maia. A modelo já entrou com um processo contra o pai do filho dela.

Leia os pronunciamentos dos dois na íntegra

Emily Garcia postou texto nos stories do Instagram

Babal Guimarães disse que advogados o proibiram de rebater acusações

Publicidade

