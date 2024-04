Louise Clós destaca história de Até Onde Ela Vai: "Impactante, intensa e emocionante" 

Alto contraste

Até Onde Ela Vai já está disponível, com exclusividade no Univer Vídeo, e o público terá a oportunidade de conhecer Bárbara, personagem interpretada por Louise Clós. Produzida pela Seriella Productions e dirigida por Felipe Cunha, a série é baseada em fatos reais.

"O público pode esperar uma história muito impactante, intensa e emocionante. Muitas pessoas vão se identificar", destacou Louise.

O R7.com conversou com a atriz no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions, no Rio de Janeiro. Louise revelou estar ansiosa para o público assistir a Até Onde Ela Vai no Univer Vídeo, mas destacou o que realmente importa para ela.

"Costumo colocar meus pés no chão em todas as coisas que faço. A expectativa [para a estreia] existe, é natural, mas fico muito grata pela oportunidade e privilégio de ter vivido e contado essa história. Espero que a série chegue no maior número de pessoas e as ajude e as transforme", ressaltou.

Durante os dez episódios, o público irá se surpreender com os momentos fortes que marcam a trajetória de Bárbara.

"É uma história que fala sobre as escolhas que a personagem faz a partir da vivência dela. É um turbilhão de acontecimentos junto com eventos sobrenaturais. É uma história de sofrimento e perda, mas principalmente de amor, redenção e fé. E perdão, que acho que é o mais importante, [perdão] com o outro e com nós mesmos. Costumo dizer que minha frase para essa série é: "O que a gente faz com o que fizeram da gente?", apontou Louise.

Com as gravações recém-finalizadas, Louise ainda assimila o impacto do trabalho em sua carreira.

"Ainda é cedo para digerir tudo isso depois desses meses todos. Busquei muitas coisas da minha vivência e como lidei com elas para dar vida a esse personagem. Foi uma forma de rever e acessar as minhas dores dentro da arte", destacou.

A atriz também refletiu como o papel a fez olhar diferente para a vida: "É um trabalho e uma transformação pessoal muito grandes. Encarar essa rotina de gravações me deu um estofo emocional e um entendimento completamente diferentes do que era antes. Ainda vou entender muita coisa sobre o que aprendi com ela no decorrer da vida".

Com experiência no teatro e no cinema, Louise teve contato com diversas áreas que compõem uma produção, trabalhando como produtora, contrarregra ou assistente de direção. No entanto, o papel de protagonista em um projeto deste tamanho foi novidade para a atriz, que desmistificou a glamourização e analisou a real função de ser o principal nome da série.

"É um lugar muito novo para mim. Existe um glamour muito grande que é idealizado, porque não existe. É muito trabalho e esforço. Uma linha tênue porque você é muito exigido, mas, ao mesmo tempo, precisa estar apto e bem, só que somos humanos".

Em Até Onde Ela Vai, Louise gravou por cerca de três meses e esteve presente na maior parte das cenas:

"Nem sempre é possível estar 100% bem, mas me esforcei para manter a minha essência com respeito pelo outro para todo mundo estar confortável trabalhando. Trabalho com grandes equipes desde nova e isso me traz também uma noção do papel que todo mundo tem ali, que é extremamente fundamental. Me sinto mais parte da equipe do que nesse lugar de destaque, de verdade".

Por fim, Louise adiantou o que o público irá assistir na produção do Univer Vídeo: "É um dos roteiros mais humanos que já li".

Para acompanhar a trajetória de Bárbara, assista à série Até Onde Ela Vai no Univer Vídeo.