Trilha sonora de 'Gênesis' será meio termo entre moderno e tradicional

Alto contraste

A+

A-

Daniel Figueiredo

A trilha sonora de uma novela ajuda e muito a construir a narrativa. O responsável por fazer a música virar história em Gênesis, nova superprodução da Record TV que estreia no dia 19 de janeiro, é Daniel Figueiredo. O compositor coleciona trabalhos de sucesso na emissora, como José do Egito, Os Dez Mandamentos, Jezabel, e já escreveu milhares de músicas. Para este novo desafio, ele acredita que vai bater o próprio recorde de composições.

"O maior desafio da novela Gênesis serão as fases, o que demanda uma quantidade e uma diferenciação ainda maior do que já temos em novelas bíblicas. Com certeza, com Gênesis, eu baterei meu próprio recorde de quantidade de canções produzidas para uma novela (risos)”, declarou Daniel em entrevista ao R7.

Com experiência no assunto, o compositor também avaliou o "grau de dificuldade" de compor para produções bíblicas.

"É 50 vezes mais difícil do que uma novela 'comum'. Exige a composição/produção de muito mais trilhas, geralmente com muitos mais elementos, muitas limitações, músicas que só serão utilizadas uma vez, entre outros", explicou Daniel, que disse ser movido por estes desafios: "É tipo de novela que eu mais gosto de fazer, talvez justamente pelo grau de exigência e desafio, me lembro de uma frase que gosto muito: 'Mar calmo nunca fez bom marinheiro'".

Publicidade

Confira a entrevista completa

R7 - Você compôs mais de 300 músicas para produções bíblicas de sucesso da Record TV, como 'José do Egito', 'Os Dez Mandamentos', 'Jezabel'... Qual foi o maior desafio deste novo projeto?

Publicidade

Daniel Figueiredo - Ao todo compus muito mais do que 300 músicas, principalmente porque cada cena que tem uma música, cantadas ou tocadas pelos personagens, por exemplo, é criada uma música que na grande maioria das vezes nunca mais é utilizada novamente. O maior desafio da novela Gênesis serão as fases o que demanda uma quantidade e uma diferenciação ainda maior do que já temos em novelas bíblicas. Com certeza, com Gênesis eu baterei meu próprio recorde de quantidade de canções produzidas para uma novela (risos).

R7 - Quais são suas inspirações na hora de criar? Especificamente em 'Gênesis', qual foi a inspiração?

Daniel - Tenho facilidade em compor e sempre uma encomenda/desafio já me inspira, por isso quando começo uma nova novela é até comum eu criar vários temas por dia.

R7 - A dificuldade/o desafio são maiores por ser uma história bíblica?

Daniel - Pela minha experiência um novela bíblica é umas 50 vezes mais difícil do que uma novela "comum". Exige a composição/produção de muito mais trilhas, geralmente com muitos mais elementos, muitas limitações (instrumentos/sonoridade que podem ser utilizados), muitas músicas que só serão utilizadas uma vez, entre outros. Mas é o tipo de novela que eu mais gosto de fazer, talvez justamente pelo grau de exigência e desafio, me lembro de uma frase que gosto muito: "Mar calmo nunca fez bom marinheiro".

R7 - Em 'Jezabel', você comentou que era "o produto bíblico com a sonoridade mais moderna feita até agora". 'Gênesis' vai superar isto ou você vai seguir uma linha mais tradicional?

Daniel - Em Gênesis, acho que será um meio termo entre esse moderno extremo e o "tradicional", apesar do "tradicional" das novelas anteriores sempre ter sido moderno também. Mas, isso até o momento, porque novela é um "ser vivo", tudo sempre pode mudar a qualquer momento (risos). Geralmente, somos mais tradicionais somente na hora de fazer músicas que são tocadas e cantadas em cena, onde tentamos respeitar, na medida do possível, instrumentos de época, etc. Mas usamos sempre a licença poética para deixar tudo mais cinematográfico em vez de documentário, porque a música "crua" como seria na época, soaria muito desagradável para o público.

R7 - Muitas músicas ficam marcadas por integrarem a trilha sonora das novelas ou representarem algum personagem da trama. O que uma boa música precisa ter para ser lembrada desta forma?

Daniel - Eu acho que é um conjunto de fatores e não existem fórmulas. Eu acho que essa "magia" acontece quando os atores, o texto, o cenário, a edição, direção.... A música se encaixa em perfeita sintonia para emocionar o público de uma maneira muito forte, portanto, inesquecível.

R7 - Como você avalia a importância das músicas para as novelas? Acha que as canções ajudam a contar a história?

Daniel - A música ajuda demais a contar a história, algumas vezes é o único elemento que o diretor tem para suavizar ou deixar mais agressiva uma cena. Eu costumo dizer que a música amplifica a imagem.

Siga o perfil da novela Gênesis no Instagram