‘As voltas que o mundo dá, hoje meu pai abre show para mim’, brinca Matheus Vargas, filho de Leonardo

Formado em publicidade, Matheus resolveu seguir no sertanejo como o pai Foto: Eduardo Martins / Brazil News - 17/05/2024

Uma família enraizada no sertanejo, que perpetua o legado artístico, é rara, mas sem dúvida, digna de admiração. Este é o caso da família do cantor Leonardo, que transmitiu a genética sertaneja ao seu filho, Matheus Vargas. Juntos, os dois participaram, na última sexta-feira (17), da comemoração dos 22 anos do Villa Country, casa de shows localizada na zona oeste de São Paulo.

Dos seis herdeiros do cantor, os quatro filhos homens optaram por trabalhar no ramo artístico, porém, apenas Matheus e Pedro Leonardo seguiram no sertanejo. Pedro, o primogênito de 39 anos, atuou ao lado de Tiago — seu primo e filho de Leandro —, na dupla Pedro & Tiago, até sofrer um grave acidente que interrompeu sua carreira musical em 2013. Matheus Vargas contou, com exclusividade ao R7, que a primeira vez que esteve na casa de shows paulistana foi em uma apresentação da dupla.

“Eu tinha 15 anos, nem podia entrar [risos] e fui acompanhar um show do Pedro e Thiago. Foi uma aventura, me diverti demais e ficou marcado em minha história”, conta Matheus, que fez sua estreia no palco principal da casa. “No início da minha carreira, com 18 anos, eu toquei aqui no [palco menor] Saloon, antes de uma pausa na carreira. Sempre fui muito bem recebido, e poder voltar nesta data tão especial é inacreditável”, comentou.

O irmão mais velho esteve presente na apresentação e compartilhou o orgulho em poder ver “Matheuzinho” ao lado do pai como principais atrações da noite. “É demais, o Matheuzinho tem tudo para dar certo. É um cara que tem muita perseverança, tem um baita jeito para música, excelente gosto musical, algo essencial nesse meio. Desejo tudo de melhor para ele, que desbrave o Brasil levando seu talento por onde for, assim como meu pai, que já está há quase 40 anos de carreira e estrada”, comentou Pedro Leonardo, que hoje trabalha como apresentador.

O patriarca, que celebra seus 40 anos de carreira neste ano, foi responsável por popularizar e eternizar gravações no repertório de grande parte dos brasileiros junto de seu irmão Luís, que adotou “Leandro” como nome artístico. Leandro e Leonardo foram peças-chave na mudança de patamar da música sertaneja no cenário nacional nos anos 90, até 1998, quando Leandro faleceu em decorrência de um câncer de pulmão extremamente raro —- o tumor de Askins.

Matheus, que se apresentou logo após o pai, deixou claro e brincou com o quanto era especial dividir a programação com Leonardo, “Falei para ele hoje: ‘Para você ver as voltas que o mundo dá, né pai? Você tá abrindo show para mim! [risos]’”. O cantor ainda revelou a surpresa ao receber o convite. “Achei que ia demorar mais um pouco para uma oportunidade como essa bater na minha porta, e por isso só tenho a agradecer pela chance e a todos que estão ao meu lado nesse dia especial”, declarou.

Família: Pedro Leonardo e sua esposa Thaís prestigiam Matheus Vargas Foto: Eduardo Martins / Brazil News - 17/05/2024

Matheus lançou seu primeiro projeto profissional em outubro de 2023, o DVD “Química Fod*”, e gravou no início do mês de maio o projeto “Altas Modas”, em parceria com Cleber e Cauan e Marília Tavares. O jovem contou ao R7 que os fãs “podem esperar algo bem diferente do habitual, numa pegada mais descontraída, sem essa divisão tradicional de palco e plateia, todos juntos, em uma grande resenha”.

Matheus ainda deu spoilers das “modas” que farão parte do DVD, como a regravação da música “Pareço um menino”, de Fábio Jr., que ficou conhecida na voz de Leonardo. “Fizemos regravações com uma roupagem nova, incluindo Jota Quest, Roupa Nova, Zezé di Camargo e Luciano, Chico Rei e Paraná.” O sertanejo enfatizou que “há muitas músicas que tenho certeza que a galera vai amar, sem esquecer das minhas inéditas, que estão incríveis”.

Ainda em maio, Matheus se apresentará em Maceió (AL) no dia 22, em Anápolis (GO) no dia 25, em Goiânia (GO) no dia 30, e em Santa Bárbara do Goiás (GO) no último dia do mês.





*Estagiário supervisionado por Thaís Sant’Anna