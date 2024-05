Namorando ex-Fazenda Hariany, Matheus Vargas afirma: ‘Já sondaram minha participação’

Alto contraste

Matheus Vargas e Hariany Almeida estão em um relacionamento desde 2023 Foto: Eduardo Martins / Brazil News - 17/05/2024

Em noite de festa, reunião familiar e muito sertanejo, Matheus Vargas, de 26 anos, fez sua estreia no palco principal do Villa Country, casa noturna de São Paulo, que comemorou 22 anos no último final de semana. Em bate-papo exclusivo com o R7, o sertanejo, que namora Hariany Almeida, de 26 anos, vice-campeã de A Fazenda 2019, responde, sem papas na língua, quando questionado se participaria de algum programa deste estilo. “Rapaz, você acredita que já sondaram minha participação em A Fazenda? Mas eu tenho medo demais, eu sou muito sincero. É uma coisa de família, né? A sinceridade em excesso”, brinca.

Matheus Vargas é filho do cantor sertanejo Leonardo, do relacionamento com Liz Vargas, conhecida por sua trajetória como vocalista do Banana Split e Miss Paraná 1991. Ele nasceu apenas 10 dias depois do irmão Zé Felipe, único filho do casamento entre Leonardo e sua atual esposa, Poliana Rocha.

“Às vezes, a gente toma um gole a mais, e o problema é o povo que vem azarar. Sou calmo, até um folgado vir me cutucar. Eu acho muito massa, mas prefiro acompanhar de fora”, comenta Matheus sobre a possibilidade em participar de algum reality show.

Além de sua namorada, outro familiar de Matheus também já foi vigiado por câmeras em rede nacional. Seu irmão mais velho, Pedro Leonardo, de 39 anos, participou da primeira edição de A Fazenda, e ficou em quarto lugar na competição.

Em um relacionamento sério com Hariany desde o ano passado, o casal realizou sua primeira aparição pública em um festival de música no segundo semestre de 2023, em São Paulo. “Inclusive, falo para Hariany que ela foi muito corajosa em participar de dois realities. Eu prefiro não me arriscar”, completa o cantor.

Ainda em maio, Matheus se apresentará em Maceió (AL), no dia 22, em Anápolis (GO) no dia 25, em Goiânia (GO), no dia 30, e em Santa Bárbara do Goiás (GO), no último dia do mês.

