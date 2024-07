Casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck acabou há meses, diz site

Alto contraste

Ao que tudo indica, o casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck já teria acabado há meses. Apesar das notícias sobre o divórcio começarem a circular na imprensa internacional em maio, após a cantora e atriz ser vista sozinha em eventos, como o Met Gala por exemplo, a união entre os dois teria chegado ao fim em março.



De acordo com fontes do Page Six, o casal fez o possível para manter uma "imagem de união", e, um dos motivos para isso, seria o fato de Affleck ter um senso de "proteção muito grande" em relação à J.Lo.



Além do Met Gala, a artista chegou a comparecer em eventos de divulgação do seu filme "Atlas", da Netflix, sozinha, o que despertou ainda mais os rumores da possível separação. O Page Six relembra que, na ocasião, a própria cantora colocou mais lenha nos boatos ao curtir uma publicação sobre relações tóxicas no Instagram, que dizia: "Você não pode construir um relacionamento com alguém que está desconectado de si mesmo”.



Na semana passada, a People noticiou que Ben Affleck aproveitou a viagem de Jennifer Lopez à Europa, na qual ela surpreendeu ao ser vista fazendo um voo de classe econômica da Itália para a França, para remover seus pertences da mansão em Beverly Hills, que dividiu com a cantora durante o breve casamento.



"Ben continua morando de aluguel em Brentwood [bairro de Los Angeles]. Ele está lá há cerca de dois meses”, disse uma fonte ao periódico. “Ele parece bem. Ele está em seu escritório todos os dias e parece focado no trabalho. Também está passando tempo com seus filhos.”



Jennifer Lopez e Ben Affleck se casaram em julho de 2022, após reatarem o romance depois de 20 anos. Ainda segundo a imprensa internacional, Affleck já teria saído da casa que dividia com a cantora quando as notícias sobre o divórcio começaram a circular em maio. A mansão, atualmente, está à venda por US$ 65 milhões (aproximadamente R$ 367 milhões na cotação de hoje).



