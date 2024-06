Charli XCX e Lorde estão juntas na nova versão de "girl, so confusing"

Alto contraste

Charli XCX disponibilizou a aguardada nova versão da faixa "Girl, so confusing", ao lado da estrela neo zelandesa, Lorde. A versão remix da faixa chegou aos serviços de streaming, nesta sexta-feira (21).



A faixa deverá fazer parte de uma versão remix do elogiadíssimo recém lançado álbum da britânica, "Brat". A parceria era tão aguardadam que levou o nome das duas artistas entre os mais comentados, no X (Twitter).



Ouça "The girl, so confusing version with lorde", com letra e tradução, abaixo:



"The girl, so confusing version with lorde"



Girl, it's so confusing sometimes to be a girl

Girl, girl, girl, girl

Girl, it's so confusing sometimes to be a girl

Girl, girl, girl, girl

Girl, how do you feel being a girl?

Girl, girl, girl, girl

Girl, how do you feel being a girl?

Girl, girl

Man, I don't know, I'm just a girl

Girl, girl, girl, girl



Yeah, I don't know if you like me

Sometimes I think you might hate me

Sometimes I think I might hate you

Maybe you just wanna be me

You always say, "Let's go out"

So we go eat at a restaurant

Sometimes it feels a bit awkward

'Cause we don't have much in common



People say we're alike

They say we've got the same hair

We talk about making music

But I don't know if it's honest

Can't tell if you wanna see me

Falling over and failing

And you can't tell what you're feeling

I think I know how you feel



Girl, it's so confusing sometimes to be a girl

Girl, girl, girl, girl

Girl, it's so confusing sometimes to be a girl

Girl, girl, girl, girl

Girl, how do you feel being a girl?

Girl, girl, girl, girl

Girl, how do you feel being a girl?

Girl, girl

Man, I don't know, I'm just a girl

Girl, girl, girl, girl



Well, honestly, I was speechless

When I woke up to your voicemail

You told me how you'd been feeling

Let's work it out on the remix

You'd always say, "Let's go out",

But then I'd cancel last minute

I was so lost in my head

And scared to be in the pictures

'Cause for the last couple years,

I've been at war in my body

I tried to starve myself thinner

And then I gained all the weight back

I was trapped in a hatred and your life seemed so awesome

I never thought for a second

My voice was in your head

Girl, you walk like a bitch,

When I was tan, someone said that

And it's just self defense until you're building a weapon

She believed my projection

And now I totally get it

Forgot that inside that icon

There's still a young girl from Essex



People say we're alike

They say we've got the same hair

It's you and me on the coin

The industry loves to spend

And when we put this to bed

The internet will go crazy

I'm glad I know how you feel

'Cause I'll ride for you Charli



Girl (Charli), it's so confusing sometimes to be a girl

Girl, girl, girl, girl

Girl, it's so confusing sometimes to be a girl

Girl, girl, girl, girl

Girl, how do you feel being a girl?

Girl, girl, girl, girl

Girl, how do you feel being a girl?

Girl, girl

Man, I don't know, I'm just a girl

Girl, girl, girl, girl



Girl, girl (It's so confusing)

You know I ride for you too (It's so confusing)



"A garota, tão confusa versão com lorde"



Garota, às vezes é tão confuso ser uma garota

Garota, garota, garota, garota

Garota, às vezes é tão confuso ser uma garota

Garota, garota, garota, garota

Garota, como você se sente sendo uma garota?

Garota, garota, garota, garota

Garota, como você se sente sendo uma garota?

Garota, garota

Cara, eu não sei, sou apenas uma garota

Garota, garota, garota, garota



Sim, eu não sei se você gosta de mim

Às vezes eu acho que você pode me odiar

Às vezes eu acho que posso te odiar

Talvez você só queira ser eu

Você sempre diz: "Vamos sair"

Então vamos comer em um restaurante

Às vezes parece um pouco estranho

Porque não temos muito em comum



As pessoas dizem que somos parecidos

Dizem que temos o mesmo cabelo

Falamos sobre fazer música juntas

Mas não sei se é honesto

Não posso dizer se você quer me ver

Caindo e falhando

E você não consegue dizer o que está sentindo

Eu acho que sei como você se sente



Garota, às vezes é tão confuso ser uma garota

Garota, garota, garota, garota

Garota, às vezes é tão confuso ser uma garota

Garota, garota, garota, garota

Garota, como você se sente sendo uma garota?

Garota, garota, garota, garota

Garota, como você se sente sendo uma garota?

Garota, garota

Cara, eu não sei, sou apenas uma garota

Garota, garota, garota, garota



Bem, honestamente, fiquei sem palavras

Quando acordei com sua mensagem de voz

Você me contou como estava se sentindo

Vamos resolver isso no remix

Você sempre dizia: "Vamos sair",

Mas então eu cancelaria no último minuto

Eu estava tão perdida na minha mente

E com medo de aparecer nas fotos

Porque nos últimos dois anos,

Eu estive em guerra no meu corpo

Eu tentei passar fome até ficar mais magra

E então ganhei todo o peso de volta

Eu estava presa em um ódio e sua vida parecia tão incrível

Nunca pensei por um segundo

Que minha voz estivesse na sua cabeça

Garota, você anda como uma cadela,

Quando eu estava bronzeada, alguém disse isso

E é apenas legítima defesa até você construir uma arma

Ela acreditou na minha projeção

E agora eu entendi totalmente

Esqueci isso dentro daquele ícone

Ainda há uma pequena garota de Essex



As pessoas dizem que somos parecidos

Dizem que temos o mesmo cabelo

Somos você e eu na moeda

A indústria adora gastar

E quando colocamos essa ideia para dormir

A internet vai enlouquecer

Estou feliz por saber como você se sente

Porque você pode contar comigo, Charli



Garota (Charli), às vezes é tão confuso ser uma garota

Garota, garota, garota, garota

Garota, às vezes é tão confuso ser uma garota

Garota, garota, garota, garota

Garota, como você se sente sendo uma garota?

Garota, garota, garota, garota

Garota, como você se sente sendo uma garota?

Garota, garota

Cara, eu não sei, sou apenas uma garota

Garota, garota, garota, garota



Garota, garota (é tão confuso)

Você sabe que pode contar comigo também (é tão confuso)



Fonte: Vagalume