Charlie Brown Jr. volta a ser homenageado em nova camisa especial do Santos F.C. Material marca a segunda parceria do clube e da Umbro com a banda e terá apenas 1.992 unidades comercializadas, no valor de R$ 600

Crédito fotos: Santos F.C. / Umbro / Charlie Brown Jr / Reprodução X



O Charlie Brown Jr. voltou a ser homenageado em uma camisa especial do Santos Futebol Clube. O material foi apresentado nesta segunda-feira (13), e marca a segunda parceria do clube e da fabricante Umbro com a banda, que, assim como o time, tem sua origem na cidade de Santos. A primeira aconteceu com uma coleção da temporada 2022/2023.



E desta vez, a camisa será um item de colecionar. Custando o salgado valor de R$ 600, a nova homenagem do Santos F.C. terá apenas 1.992 unidades comercializadas, representando o ano em que Chorão fundou a banda, como explica o próprio texto da publicação do anúncio.



"Apenas o tempo pode ser alheio à nossa vontade.



A cidade é nossa. A cultura do skate é um grito de liberdade e rebeldia no ambiente urbano. É o esporte radical praticado onde tudo deveria ser organizado e cheio de regras. Cada parte da cidade que nos inspirou vai ser nossa e nós estamos prontos para invadir. Assumiremos cada risco, porque o frio na barriga de sermos errados, nos fascina. Na verdade, errados não, apenas com ideias marginais aos olhos dos outros. Fomos e seremos sempre rebeldes. É por isso que somos inesquecíveis", descreve o Santos sobre a camisa em parte do post.



Veja abaixo:



Veja mais fotos da camisa em homenagem ao Charlie Brown Jr.:



Fonte: Vagalume