Chrystian morre aos 67 anos em São Paulo

Alto contraste

A+

A-

O cantor Chrystian, uma das grandes vozes do sertanejo, morreu aos 67 anos, nesta quinta-feira (20), em São Paulo. Com seu irmão Ralf, ele formou uma das duplas mais populares pelo país, fazendo sucesso em diferentes décadas.



Por meio de um comunicado, a notícia foi confirmada pela família e equipe do cantor. A causa da morte não foi revelada, mas ontem (19), pela manhã, ele passou mal em casa e precisou ser hospitalizado.



Em fevereiro deste ano, Chrystian foi internado no Hospital do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos, em São Paulo. Depois de passar por exames, ele recebeu um transplante de rim, com a sua esposa, Key Vieira, como a doadora do orgão.



"Neste momento de profunda dor, encontramos consolo nas memórias dos momentos felizes e nas canções que ele nos deixou. Agradecemos de coração todo o apoio, carinho e respeito que recebemos dos fãs, amigos e colegas de profissão", escreveram família e equipe do cantor.



Ele também tinha uma carreira solo, com álbuns gravados nas décadas de 70, 80 e 2000.



Com seu irmão, formou a dupla Christian e Ralf nos anos 80. Foram décadas de muito sucesso, lançando hits, como "Cheiro de Shampoo", "Nova York", entre outros.



Veja o clipe de "Cheiro de Shampoo" abaixo:



Clique para ver no Vagalume



Leia a nota publicada pela família de Chrystian a seguir:



"Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo.



Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos.



Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil.



Ao longo de sua trajetória, Chrystian esteve sempre na estrada, compartilhando seu talento e carisma em incontáveis shows, onde conquistou e encantou gerações de admiradores.



Neste momento de profunda dor, encontramos consolo nas memórias dos momentos felizes e nas canções que ele nos deixou.



Agradecemos de coração todo o apoio, carinho e respeito que recebemos dos fãs, amigos e colegas de profissão.



Chrystian viverá para sempre em nossos corações e através de sua música, que continuará a inspirar e emocionar a todos.



Com amor e saudades

Esposa e Filhos"



Fonte: Vagalume