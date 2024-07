Filho do cantor Zé Vaqueiro morre de forma prematura aos 11 meses

‌



Crédito foto: Reprodução / Instagram: @zevaqueiro



O cantor Zé Vaqueiro e sua esposa Ingra Soares vivem momento de luto com a prematura morte do filho do casal, Arthur, de apenas 11 meses. O bebê faleceu na madrugada desta terça-feira (9) e a notícia foi divulgada pela equipe do artista, nas redes sociais.



"Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar", diz o comunicado.



Arthur lutava conta a síndrome de Patau, uma condicação genética que causa malformações no sistema nervoso do paciente. Em junho, ele passou por uma cirurgia de traqueostomia para facilitar a sua respiração.



"Agradecemos do fundo de nossos corações, o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto esteve entre nós", disse o casal.



Durante o tratamento, Arthur chegou a receber alta do hospital e voltar para casa. O cantor registrou o momento nas redes sociais:



Zé Vaqueiro e Ingra também são pais de Daniel, de 3 anos. A influenciadora ainda tem uma filha, Nicole, de 13 anos, fruto de um outro relacionamento.



