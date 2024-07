Imagine Dragons lança clipe para "Wake Up". Confira! Faixa é parte do álbum "Loom", lançado na última sexta-feira (28)

Crédito foto: Reprodução YouTube



O Imagine Dragons lançou, hoje (2), o clipe da faixa "Wake Up", que faz parte do novo álbum "Loom", lançado na semana passada e que você pode conferir todas as letras traduzidas clicando aqui!



Dirigido por Matt Eastin, o clipe foi gravado em um terraço próximo ao El Cortex Hotel & Casino, em Las Vegas, que pode ser visto de fundo nas imagens, e mostra o vocalista Dan Reynolds lidando com situações estranhas em sua mente acelerada. O músico, então, se deita na cama de seu hotel e supostamente acorda dentro de um sonho, rodeado por funcionários sem rostos enquanto mais flashes de imagens se mesclam.



Veja abaixo:



Fonte: Vagalume