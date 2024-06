Jimin lança "Smeraldo Garden Marching Band". Ouça com letra e tradução!

Alto contraste

A+

A-

Jimin está de volta com a sua carreira solo e lançou o novo single, "Smeraldo Garden Marching Band", nesta sexta-feira (28). A faixa é mais uma amostra do seu segundo disco de estúdio, "MUSE", com lançamento esperado para o dia 19 de julho, nas principais plataformas de streaming.



Em "Smeraldo Garden Marching Band", Jimin conta com o apoio do rapper sul coreano Loco. A letra traz um tom otimista, abordando temas como felicidade, cumplicidade, mas especialmente, amor.



A "Banda Marcial" presente no título tem espaço marcante na música, que mescla elementos do pop moderno e também hip hop. Jimin também lançou o clipe do novo single, com um visual estético vintage, com direito à coreografias do astro do BTS.



Escute "Smeraldo Garden Marching Band (Ft. Loco)", com a letra e a tradução, abaixo:



Clique para ver no Vagalume



"Smeraldo Garden Marching Band"



Say, "Oh"

Yeoreobuneul wihan harmony

Oh, say, "Love"

Ja ije sogaehalge

Sijakdoen geon yuwol sibiil

Haengbogeul seonmulhae maeil

Say, "Oh" (Let's talk about us)



Jeonhaji mothan mal

Sumgyeowatdeon neoui mam

Da jeonhaejul geoya (Just for you)

Deoneun gominhaji ma

Uriga hamkkenikka

Soljikaejyeo bwa (Let's go)



Ooh, I love you, babe

Dagagalge neoege

I love you, babe (Yes, Sir)

Ooh, I want you, babe

I wanna hold your hand

I want you, babe



Yeah, uh-huh

Bandaero fade away maeiri saeropge

Ireum bureul teni neoneun pieonagiman haejwo

Uriga matchwo jam hae neukkin daero gyesokae

Baro apeseo mal mot haedo neol wihaeseo made a band

I've been looking for love

Just for you

Ppallajineun sokdo

Nan mot meomchwo (Can't stop)

Naljjado eopsi haru jongil

Meori wie nega tteo isseo

Hoksirado son daemyeon

Nan tok hago teojyeobeoril deusi

Keojyeo love (Let's talk about us)



Nunbusin haneulgwa

Heunnallineun kkotdeuldo

Hamkkehal geoya (All for you)

So tell me how you feel

Geujeo neukkin geudaero

Neoreul matgyeobwa (Let's go)



Ooh, I love you, babe

Dagagalge neoege

I love you, babe (Yes, Sir)

Ooh, I want you, babe

I wanna hold your hand

I want you, babe (Take it to the bridge)



Magi oreugo jomyeongi kyeojimyeon

Moduga jejarie

Turn up the music

Junbidoen geot gata

Sijakalge one, two

Son meori wiro



Ooh, ooh

Ooh, ooh

Ooh, ooh

Ooh, ooh



"A Banda Marcial do Jardim Smeraldo"



Diga: "Ah"

Esta harmonia é só para você

Ah, diga: "Amor"

Agora apresentando

Tudo começou em 12 de junho

Nós presenteamos felicidade todos os dias

Diga, "Oh" (vamos falar sobre nós)



Todas as coisas que não podíamos dizer antes

E seus sentimentos escondidos também

Eu vou te contar tudo agora (só para você)

Não se preocupe mais

Já que estamos juntos agora

Vamos ser um pouco mais honestos (vamos lá)



Ooh, eu te amo, querida

Eu chegarei mais perto de você

Eu te amo, querida (Sim, senhor)

Ooh, eu quero você, querida

Eu quero segurar sua mão

Eu quero você, amor



Yeah, uh-huh

Desapareça com o antigo, todo dia é novo

Eu chamarei seu nome, tudo que precisa fazer é florescer

Vamos tocar juntos, continue assim, como você se sentir

Eu não poderia dizer isso cara a cara, mas só por você eu

Fiz uma banda

Eu estive procurando por amor

Só para você, acelerando

Eu não consigo parar (não consigo parar)

Eu perdi toda a noção do tempo

Você paira dentro da minha cabeça o dia todo

Se algum dia nos tocarmos

Eu poderia explodir com um "pop"

Meu amor continua crescendo (vamos falar sobre nós)



O céu deslumbrante

As flores esvoaçantes

Estará conosco também (Tudo por você)

Então me diga como você se sente

Deixe qualquer coisa que você sinta

Tomar você por inteira (vamos lá)



Ooh, eu te amo, querida

Eu chegarei mais perto de você

Eu te amo, querida (Sim, senhor)

Ooh, eu quero você, querida

Eu quero segurar sua mão

Eu quero você, querida (vamos para a ponte)



Quando as cortinas sobem e as luzes acendem

Todos estão em seus lugares

Aumente a música

Acho que estamos prontos agora

Vamos começar um, dois

Levante as mãos



Ooh Ooh

Ooh Ooh

Ooh Ooh

Ooh Ooh



Fonte: Vagalume