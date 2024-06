Katy Perry anuncia seu novo single, "Woman's World". Confira a prévia!

Alto contraste

Crédito Foto: Jack Brigland / Katy Perry Instagram



Katy Perry está de volta! Depois de anunciar sua saída do programa "American Idol", a cantora cumpriu o que disse sobre seu retorno musical e divulgou o lançamento de seu novo single, "Woman's World", que chegará às plataformas digitais no dia 11 de julho. E para a alegria dos fãs, a música também ganhará um clipe, que ficará disponível no YouTube no dia seguinte.



"Woman's World" marcará o início da fase de seu próximo álbum, o sucessor de "Smile", de 2020, que ainda não teve seu título divulgado.



Veja o anúncio e a foto promocional:



Já no TikTok, Katy Perry divulgou uma prévia do single, na qual aparece cantando o trecho:



"Sexy, confident

So intelligent

She is heaven-sent

So soft, so strong"



"Sexy, confiante

Tão inteligente

Ela é uma dádiva dos céus

Tão suave, tão forte". Confira abaixo:



Vale lembrar que Katy Perry é headliner do Rock in Rio, no dia 20 de setembro. A cantora fecha o Palco Mundo que também contará com a presença Karol G, Cyndi Lauper e Ivete Sangalo.



Fonte: Vagalume