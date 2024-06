Vagalume |Do R7

Lenny Kravitz confirma show único no Brasil em novembro Pré-venda de ingressos começa amanhã

Lenny Kravitz irá trazer sua nova turnê ao Brasil. A "Blue Electric Light Tour" divlga o recém-lançado álbum de mesmo nome.



Por enquanto, o show será único, no dia 23 de novembro no Allianz Parque e a Eventim é a responsável pela comercialização dos ingressos. A pré-venda para clientes Santander começa nesta sexta-feira, dia 21, às 10 da manhã, A venda geral abre na segunda-feira, 24, no mesmo horário.



