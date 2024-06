Léo Santana é atingido por celular em suas partes íntimas durante show

Alto contraste

Crédito foto: Reprodução / @leosantana



O cantor Léo Santana viveu um momento inusita durante seu show em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, na noite de sábado (29). Ele foi atingido por um celular em suas regiões íntimas e precisou parar de cantar para se recompor.



O aparelho foi jogador por um homem que estava na plateia. Apesar da situação, Leo levou tudo com muito bom humor.



"Que pancada, meu velho. Literalmente, fiquei de perna bamba", disse.



O cantor até postou o vídeo do incidente e fez um pedido para os fãs que vão aos seus shows. "Mas, falando sério, family… a gente ri porque tá tudo bem, só que é preciso ter MUITO CUIDADO com isso de jogar celular no palco. Assim como rimos por aqui, poderia machucar não só a mim como qualquer pessoa da minha equipe no palco", escreveu.



Veja o vídeo com o momento inusitado abaixo:



Fonte: Vagalume