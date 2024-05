Luísa Sonza anuncia lançamento do filme "Escândalo Íntimo" Estreia será logo mais, no show da cantora em São Paulo. No domingo o projeto estreia nos canais oficiais da artista

Alto contraste

A+

A-

Crédito foto: Instagram @luisasonza



Quem for assistir ao show de Luísa Sonza logo mais no Espaço Unimed, em São Paulo, tem um bom motivo para chegar mais cedo. A cantora irá exibir, pela primeira vez, o filme "Escândalo Íntimo", baseado em seu álbum mais recente.



O lançamento geral será no domingo, dia 26, nos canais oficiais da artista. Sonza também prometeu que terá novidades sobre a aguardada segunda parte de seu disco.



Em conjunto com o anúncio do lançamento, que foi dirigido por Diego Fraga, a cantora falou um pouco sobre o projeto em suas redes sociais.



Veja a postagem:



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume