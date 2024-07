OneRepublic lança a música, "Hurt". Ouça com letra e tradução

Alto contraste

O OneRepublic lançou, nesta sexta-feira (5), a nova música, "Hurt". A banda também foi às redes sociais anunciar a chegada de seu próximo álbum, intitulado "Artificial Paradise".



Com lançamento previsto para a próxima sexta (12), o disco chegará com 18 faixas (versão deluxe), incluindo singles dos últimos oito anos. Faixas como "Nobody (From Kaiju No. 8)" e "RUNAWAY", por exemplo, estão confirmadas no disco.



Porém, foi outra faixa que deu o pontapé inicial ao projeto. "'Artificial Paradise' começou tecnicamente com uma música chamada "West Coast" que começamos em um quarto de hotel em Nova Orleans em 2016. Essa música levou a uma série de outras nos últimos oito anos que não faziam muito sentido juntas, mas continuamos colecionando canções e escrevendo; como nós, em diferentes quartos de hotéis e estúdios espalhados pelo mundo", contou o vocalista Ryan Tedder.



Ouça "Hurt", com letra e tradução, abaixo:



"Hurt"



She said, "If you want my heart

Then babe, you're gonna have to work for it"

(Work for it, work for it, work for it)



I said, "You're just my type

You're a lover, you're a fighter, you're a conversation"

(Yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-woo, uh)

She said, "It crossed my mind

But in a minute, I can tell there'll be complications"

Yeah

But thoughts like these don't die easy



So if you want my heart

Then babe, you're gonna have to work for it

(Work for it, work for it, work for it)

Ooh, gonna make you work

If you want my love

Then babe, I'm gonna make you hurt for it

(Hurt for it, hurt for it, hurt for it)

Ooh, gonna make you hurt



Oh-oh-oh

Oh-oh-oh



She said, "I'm just your type

You're a fighter, you're a mummy with a reservation"

(Yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-woo, uh)

I said, "Then cut your ties

Send 'em packing all alone, vacation"

Yeah

She said, "Thoughts like these don't make money"



So if you want my heart

Then babe, you're gonna have to work for it

(Work for it, work for it, work for it)

Ooh, gonna make you work

If you want my love

Then babe, I'm gonna make you hurt for it

(Hurt for it, hurt for it, hurt for it)

Ooh, gonna make you hurt



Oh-oh-oh

I'll make you hurt, I'll make you hurt, make you

Oh-oh-oh

I'll make you hurt, I'll make you hurt (Woo)

Oh-oh-oh

I'll make you hurt, I'll make you hurt, make you

Oh-oh-oh

I'll make you hurt, I'll make you hurt



If you want my heart

Then babe, you're gonna have to work for it

(Work for it, work for it, work for it)

Ooh, gonna make you work

If you want my love

Then babe, I'm gonna make you hurt for it

(Hurt for it, hurt for it, hurt for it)

Ooh, gonna make you hurt



"Sofrer"



Ela disse: "Se você quiser meu coração

Então amor, vai ter que se esforçar por isso"

(Se esforçar por isso, esforçar por isso, esforçar por isso)



Eu disse: "Você é exatamente meu tipo

Você é uma amante, você é uma lutadora, você é uma conversa"

(Sim-sim-sim-sim-sim-uh, uh)

Ela disse: "Passou pela minha cabeça

Mas em um minuto, posso dizer que haverá complicações"

Sim

Mas pensamentos como esses não são fáceis



Então, se você quiser meu coração

Então amor, vai ter que se esforçar por isso

(Se esforçar por isso, esforçar por isso, esforçar por isso)

Ooh, vou fazer você se esforçar

Se você quiser meu amor

Então amor, eu vou fazer você sofrer por ele

(Sofrer por ele, sofrer por ele, sofrer por ele)

Ooh, vou fazer você sofrer



Oh-oh-oh

Oh-oh-oh



Ela disse: "Eu sou seu tipo

Você é um lutador, você reservado demais"

(Sim-sim-sim-sim-sim-uh, uh)

Eu disse: "Então corte seus laços

Mande-os embora, de férias"

Sim

Ela disse: "Pensamentos como esses não rendem dinheiro"



Então, se você quiser meu coração

Então amor, vai ter que se esforçar por isso

(Se esforçar por isso, esforçar por isso, esforçar por isso)

Ooh, vou fazer você se esforçar

Se você quiser meu amor

Então amor, eu vou fazer você sofrer por ele

(Sofrer por ele, sofrer por ele, sofrer por ele)

Ooh, vou fazer você sofrer



Oh-oh-oh

Eu vou fazer você sofrer, vou fazer você sofrer, vou fazer

Oh-oh-oh

Eu vou fazer você sofrer, vou fazer você sofrer (Uh)

Oh-oh-oh

Eu vou fazer você sofrer, vou fazer você sofrer, vou fazer

Oh-oh-oh

Eu vou fazer você sofrer, vou fazer você sofrer



Então, se você quiser meu coração

Então amor, vai ter que se esforçar por isso

(Se esforçar por isso, esforçar por isso, esforçar por isso)

Ooh, vou fazer você se esforçar

Se você quiser meu amor

Então amor, eu vou fazer você sofrer por ele

(Sofrer por ele, sofrer por ele, sofrer por ele)

Ooh, vou fazer você sofrer



Fonte: Vagalume