Ouça o elogiado "What Now", segundo álbum solo de Brittany Howard! Com os Alabamas Shakes ainda em "hiato por tempo indeterminado", vocalista volta a surpreender

Um dos discos mais elogiados pelos críticos neste começo de ano acaba de ser lançado. "What Now", é o segundo álbum de Brittany Howard e chega cinco anos depois de "Jamine" o primeiro trabalho que lançou sem os Alabama Shakes, banda que a revelou e segue em "hiato por tempo indeterminado", ainda que a cantora não descarte um retorno no futuro.

Apesar de enxuto, 12 faixas, incluindo um interlúdio, em 38 minutos, o trabalho se mostra mais ambicioso e expansivo que muitos LPs com o dobro desta duração.

"What Now" mostra que a criatividade de Howard não cabia mais apenas nos Alabamas Shakes e sua música inspirada no soul e R&B de raiz. O disco tem acenos a esses estilos, mas também mostra a artista, compositora de todo o material, passeando brilhantemente pelo jazz, R&B futurista, rock, dance music e mais. Resumindo, Howard segue honrando o passado da música americana mas mirando o futuro.

Com média 9 no Metacritic, "What Now" é, até agora, o disco de 2024 mais bem avaliado pelo popular agregador de resenhas. A maioria das críticas destaca a variedade de estilos e climas, com a do NME fazendo uma síntese o trabalho: "Em outras mãos essa mistura resultaria em uma grande bagunça, mas não nas de Howard."

Ouça:

"What Now" tem as seguintes faixas:

Earth Sign"

2 - "I Don't"

3 - "What Now"

4 - "Red Flags"

5 - "To Be Still"

6 - "Interlude"

7 - "Another Day"

8 - "Prove It To You"

9 - "Samson"

10 - "Patience"

11 - "Power to Undo"

12 - "Every Color in Blue"

