Shifty Shellshock, vocalista do Crazy Town, morre aos 49 anos Músico ganhou fama com sua banda de rap rock nos anos 2000, com o álbum de estreia "The Gift of Game"

