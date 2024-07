Game Hall |Do R7

Frank West está de volta em Dead Rising Deluxe Remaster

Saudações, mestres do apocalipse zumbi! Preparem suas câmeras e suas armas improvisadas, porque Frank West está de volta no Dead Rising Deluxe Remaster, que chega em 19 de setembro de 2024 para Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC via Steam.

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

