Agente Smith em MultiVersus MultiVersus revela a jogabilidade do Agente Smith. O novo jogo promete trazer uma experiência única aos fãs, com personagens icônicos...

MultiVersus revela a jogabilidade do Agente Smith. O novo jogo promete trazer uma experiência única aos fãs, com personagens icônicos em batalhas eletrizantes. Agora, com a revelação da jogabilidade do Agente Smith, os jogadores podem esperar ainda mais ação e estratégia.

