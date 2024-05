Novos detalhes do aguardado DOOM são revelados Supostos detalhes e data de anúncio do novo DOOM são revelados. Segundo fontes próximas à desenvolvedora, o lançamento do aguardado...

Alto contraste

A+

A-

DOOM da id Software

Supostos detalhes e data de anúncio do novo DOOM são revelados. Segundo fontes próximas à desenvolvedora, o lançamento do aguardado jogo está previsto para o final do ano, trazendo gráficos incríveis e uma jogabilidade ainda mais intensa. Os fãs da franquia já estão ansiosos para colocar as mãos nessa nova versão e explorar todos os mistérios que ela promete revelar.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Supostos detalhes e data de anúncio do novo DOOM são revelados

• Novo jogo de Astro Bot será anunciado em breve, diz rumor

• Com o jogo brasileiro Terminal 81, Xbox anuncia lançamentos da próxima semana



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.