Alto contraste

A+

A-

Elden Ring Elden Ring (O Vício - Games)

A Tencent, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, está trabalhando em um jogo mobile baseado no aguardado Elden Ring, de acordo com o site Games - O Vício. A parceria entre a Tencent e a FromSoftware promete trazer uma experiência única para os fãs do gênero. Saiba mais sobre essa incrível novidade consultando a matéria completa no site do nosso parceiro Games - O Vício.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.