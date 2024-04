Alto contraste

Disney-Plus-compartilhamento-de-senhas Disney-Plus-compartilhamento-de-senhas (O Vício - Séries)

A Disney anunciou uma nova política de punição para o compartilhamento de senhas nos Estados Unidos. A medida visa combater o acesso não autorizado ao serviço de streaming Disney+. Saiba mais sobre essa decisão no site Séries - O Vício e fique por dentro das novidades do mundo do entretenimento.

