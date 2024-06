Virtz |Do R7

Conheça o título de capitalização que está fazendo sucesso no Brasil Além de dar prêmios, Viva Sorte levanta fundos em prol de instituições filantrópicas

Viva Sorte tem prêmios de alto valor entregues semanalmente

Já imaginou ter a vida mudada do dia para a noite? O Viva Sorte é um Título de Capitalização de Pagamento Único na modalidade Filantropia Premiável que está fazendo enorme sucesso no Brasil.

O Viva Sorte está há mais de 15 anos no ramo da capitalização. Tudo começou em Londrina (PR) com o objetivo de participar da conquista da casa própria das famílias da região paranaense. O Grupo cresceu e, desde então, já realizou sonhos em diversas regiões do país.

Além de mudar a vida de centenas de famílias de norte a sul do Brasil com uma variedade de prêmios, desde dinheiro, carros, casas de alto valor, o Viva Sorte também levanta fundos em prol de instituições filantrópicas, como o Hospital do Câncer de Londrina, para atender às necessidades de quem mais precisa.

O Título de Capitalização Viva Sorte é pautado pela fiscalização e aprovação da Superintendência de Seguros Privados (Susep). De acordo com a empresa, a meta é “melhorar a qualidade de vida da nossa população com transparência e proximidade com os participantes”.

Além dos sorteios principais que acontecem aos domingos, trabalha com o atendimento de pedidos e necessidades através do quadro Viva Sua História. O objetivo é retribuir aos participantes com um dia inesquecível e a realização de seus sonhos e ajuda no momento delicado.

5 principais vantagens do Viva Sorte

1 - Transparência

Os sorteios são conduzidos de maneira transparente, transmitidos ao vivo na tv aberta para garantir a confiabilidade e a integridade do processo.

2 - Facilidade de Participação

Os participantes podem comprar de maneira fácil online.

3 - Campanhas Beneficentes

Parte dos recursos arrecadados vai para o hospital do câncer, agregando valor social ao produto.

4 - Plataforma online

Disponibiliza um site online intuitivo para que os participantes possam acompanhar os sorteios, conferir resultados e resgatar prêmios.

5 - Programa de Fidelidade

Oferece programas de fidelidade e benefícios adicionais para participantes frequentes, incentivando a participação contínua.

Vantagem bônus: Viva Privilégios

Com a compra de qualquer produto Viva, você acumula pontos que podem ser trocados por cashback em compras, serviços de telefonia e apps de alimentação e transporte.

Viva Privilégios é mais que um programa de benefícios; é uma forma de elevar sua qualidade de vida, proporcionando conforto, economia e conveniência no seu dia a dia, além de concorrer a prêmios incríveis.

Perguntas mais frequentes sobre o Viva Sorte

O Viva Sorte é seguro?

Sim. O Viva Sorte é um Título de Capitalização de Pagamento Único na modalidade Filantropia Premiável aprovado de acordo com Processo SUSEP constante no Título de Capitalização.

Como participar do Viva Sorte?

Basta estar cadastrado e comprar um título para concorrer aos prêmios do sorteio em vigência.

Como comprar um Viva Sorte?

Através do site oficial vivasorteoficial.com.br

Quanto custa o Viva Sorte?

O valor dos títulos varia de acordo com a edição vigente.

Como saber o ganhador do Viva Sorte?

Acesse o site oficial vivasorteoficial.com.br ou confira o instagram. Todos os dias são divulgados os nomes dos ganhadores.

Lembre-se sempre de jogar de forma saudável e responsável no Viva Sorte, aproveitando a diversão com moderação. O título de capitalização Viva Sorte é destinado exclusivamente a maiores de 16 anos.