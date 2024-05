Fabiana Justus compartilha doação de roupinhas do bebê

Alto contraste

Fabiana Justus exibe itens de seu bebê que separou para doação

A digital influencer Fabiana Justus mostrou para os seguidores os itens de seu bebê que separou para doação. A famosa fez uma limpa nos armários do pequeno e decidiu mandar as peças que não servem mais para o Sul do país. Ela é mãe orgulhosa de três crianças, duas meninas e um menino. O trio é fruto de seu relacionamento com o empresário Bruno Levi D’Ancona com quem ela é casada.

