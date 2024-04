Grávida de Neymar, modelo exibe foto e confirma notícia

Alto contraste

Modelo grávida de Neymar Jr exibiu uma nova foto Modelo grávida de Neymar Jr exibiu uma nova foto (Bebê Mamãe)

A modelo Amanda Kimberlly que está grávida do jogador Neymar Jr aos poucos está retomando a sua presença nas redes sociais. Ela está esperando o terceiro filho do jogador, que acredita-se ser uma menina. Também especula-se que ela esteja com quatro meses de gestação.

Descubra mais detalhes sobre a gravidez de Amanda Kimberlly e a confirmação da notícia no site do nosso parceiro Bebê Mamãe. Saiba mais!

