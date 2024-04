 Nasce o filho de Arthur Aguiar! Veja a 1ª foto do bebê:

Alto contraste

Arthur Aguiar mostra seu bebê pela primeira vez Arthur Aguiar mostra seu bebê pela primeira vez (Bebê Mamãe)

Nasceu o filho do ator Arthur Aguiar com sua namorada, a empresária Jheny Santucci, o pequeno Gabriel. O bebê veio ao mundo por meio de um parto cesárea na maternidade Pro Matre em São Paulo. Arthur revelou o nascimento do seu bebê com um fofíssimo vídeo em que mostra fotos dele, do momento do nascimento e nos primeiros dias enquanto recém-nascido.

Curioso para ver a primeira foto do bebê de Arthur Aguiar? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e saiba mais!

