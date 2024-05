Alto contraste

Roberto Justus e Ana Paula comemoram os 4 anos da Vicky

A família do empresário Roberto Justus está em festa!! Isto porque a filha mais nova dele completou mais um ano de vida. Vicky é a caçula de cinco irmãos. A garotinha nasceu do relacionamento com a digital influencer Ana Paula Siebert com quem ele é casado. A menina fez quatro anos de idade.

