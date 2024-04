ANAC manda fechar 28 aeroportos e helipontos privados do Brasil

A lista da ANAC inclui: quatro locais em Roraima, dois em Minas Gerais, nove em São Paulo, três no Mato Grosso, dois em Tocantins, um em Mato Grosso do Sul, um no Distrito Federal, dois no Espírito Santo, dois no Rio de Janeiro e dois no Maranhão.

A lista da ANAC inclui: quatro locais em Roraima, dois em Minas Gerais, nove em São Paulo, três no Mato Grosso, dois em Tocantins, um em Mato Grosso do Sul, um no Distrito Federal, dois no Espírito Santo, dois no Rio de Janeiro e dois no Maranhão.

(Flipar)