De quadro censurado a pinturas de detentos: exposição em BH reúne obras que debatem o período militar

Exposição Política e Vanguarda 1694/85 Exposição Política e Vanguarda 1694/85 reúne peças do período militar no Brasil (Pablo Nascimento / R7)

Estreou em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (17), uma exposição gratuita que exalta a produção artística brasileira no período militar. A coleção Política e Vanguarda 1694/85, de Lili e João Avelar, está no museu Inimá de Paula, na região central da cidade. O projeto reúne mais de 300 obras que incentivam a reflexão sobre questões políticas e sociais das décadas de 1960, 70 e 80 no Brasil.

Dentre as peças, há pinturas feitas por presos políticos do regime militar, obras de artistas mineiros e de outros estados que questionaram o autoritarismo. Uma das peças é O Presente, Cybele Varela, que foi censurada na 9ª Bienal de Arte de São Paulo, de 1967. Também há uma série que problematiza a mineração na Serra do Curral, cartão-postal de BH, na década de 1970.

“Temos dois eixos na exposição. Um político e um de vanguarda. Nessa época tínhamos um clima político conturbado no Brasil. Os artistas retratavam isso de alguma forma. Em relação à vanguarda, a gente tem uma procura por novos suportes para arte nessa época”, comenta João Avelar, advogado e curador da exposição.

O projeto reúne trabalhos de diferentes artistas. As peças fazem parte do acervo particular do João e da empresária Lili Avelar. “As artes plásticas nunca foi minha praia. Casei-me e fomos escolher quadros para decorar. Foi a primeira vez que entrei em uma galeria e nunca mais saí”, conta João sobre o início da coleção que ele e Lili reúnem há quase 25 anos.

Veja fotos da exposição:

Serviço

Exposição Política e Vanguarda 1964/85

Local: R. da Bahia, 1201 - Centro, Belo Horizonte

Data: 17 de abril a 18 de agosto de 2024

Horário:

Terça, quarta, sexta e sábado: 10h às 18h30

Quinta-feira: 12h às 20h30

Domingos e feriados: 10h às 16h30

