Cantora Elba Ramalho se apresenta na Festa Junina de Campina Grande (PB) neste domingo (23) Show faz parte da programação do Maior São João do Mundo; confira programação completa

A cantora Elba Ramalho se apresenta neste domingo (23) no Maior São João do Mundo de Campina Grande (PB) 2024. Amazan, Campilé e Meu Vício também prometem agitar o público.

Natural de Conceição (PB), Elba Ramalho é ganhadora de dois prêmios Grammy Latino e vencedora do Prêmio de Música Brasileira em 16 ocasiões. ‘Bate Coração’, ‘Aí Que Saudade D’ocê’ e ‘De Volta Pro Aconchego’ estão entre os hits de maior sucesso da cantora que tem mais de 40 anos de carreira.

Em sua 41ª edição, o São João 2024 de Campina Grande coincide com os 160 anos de aniversário da cidade. A festa acontece no Parque do Povo, que após reforma tem aproximadamente 40 mil metros quadrados e foi interligado ao Parque Evaldo Cruz.

O Parque do Povo fica na Rua Sebastião Donato, no Centro de Campina Grande. A entrada é gratuita.

Programação do São João 2024 de Campina Grande

23 de junho (domingo)

● Elba Ramalho

● Amazan

● Campilé

● Meu Vício