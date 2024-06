Confira 7 curiosidades sobre o look de festa junina Alguns elementos vieram da Europa durante a colonização e foram adaptados à cultura brasileira; saiba mais!

Conheça curiosidades sobre look de festa junina Divulgação/Canva

Começou a temporada de festas juninas pelo Brasil. Chapéu de palha, camisa xadrez, calça jeans e botas são elementos de vestuário básicos e obrigatórios para quem quer curtir um arraiá a caráter.

Mas você sabe a origem desses trajes juninos? O Arraiá R7 traz agora 7 curiosidades sobre o look de festa junina que vão te surpreender. Confira!

1- Xadrez

Conhecido como Tartan no século 18, o xadrez representava os escoceses. Ao chegar no Brasil, o tecido passou a ser vestuário do campo, sendo adaptado à festa junina, por sua representação caipira.

2 - Chapéu de palha

O chapéu de palha representava os homens que trabalham no campo e usam o chapéu para se protegerem do forte sol.

3 - Bigodes e cavanhaques

Eram tratados como símbolos de masculinidade

4 - Tecido dolorido

Como as roupas juninas tiveram parte de sua origem em festas da corte europeia, a seda era o tecido mais utilizado. Ao chegar no Brasil, foi substituída pela Chita, material mais barato e colorido.

5 - Calça com remendos

Ao contrário do que muitos acreditam, os remendos eram sinal de roupas novas. Como os camponeses tinham poucas roupas, elas se desgastavam rapidamente. O jeito era remendar as peças gastas para parecerem novas e bonitas.

6 - Vestidos extravagantes

As roupas extravagantes usadas pelas mulheres tinham o objetivo de não apenas impressionar os homens na festa, mas também facilitar os movimentos ao dançar graças às anáguas usadas por debaixo das saias.

7 - Maquiagem

A maquiagem forte, costume entre a nobreza europeia em séculos passados, era usada pelas mulheres para chamar atenção dos camponeses.

Agora que você está por dentro da história do look junino, conheça receitas deliciosas que o Arraiá R7 separou para sua festa.

