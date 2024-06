De pizza de pamonha a pastel de cuscuz: conheça os sabores inusitados da Festa Junina de Campina Grande (PB) Sabores feitos com milho podem ser experimentados na 41ª edição do Maior São João do Mundo até 30 de junho

Pastel de cuscuz é um dos sabores inusitados da Festa Junina de Campina Grande Reprodução/Portal Correio

O milho verde é a cara do mês de junho. Durante as festas juninas ele está presente no curau, na pamonha, no bolo de milho, na canjica e em muitas outras variações de pratos. Mas você já experimentou pizza de pamonha ou canjica? E que tal um pastel de cuscuz?

Esses e outros sabores inusitados podem ser saboreados pelo público que for até à 41ª edição da Festa Junina Campina Grande (PB), considerado o Maior São João do Mundo. Confira:

O evento acontece na capital paraibana até o dia 30 deste mês. A entrada é gratuita.

