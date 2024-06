Arraiá R7 |Do R7

Descubra a relação entre o milho e as festas juninas Grão, um dos principais símbolos das festas do mês de junho, também faz bem para saúde

Milho é um dos principais símbolos das festas juninas Divulgação/Freepik

Está aberta a temporada de festas juninas, e com ela diversos quitutes típicos que todo mundo adora comer: milho cozido, curau, pamonha, pipoca, bolo de fubá, canjica...Mas você sabe o que todas essas delícias têm em comum? O milho.

Hoje você vai entender o porquê desse grão ser tão importante na culinária da época mais gostosa do ano.

Qual a relação entre o milho e a Festa Junina?

Para contar a relação entre o milho e a Festa Junina é preciso voltar no tempo. Tudo começou com agricultores de países como Portugal, Espanha e França que costumavam realizar festas em celebração à chegada da temporada de colheita do trigo.

Essa tradição foi trazida ao Brasil pelos europeus durante o período colonial. Aqui, o trigo foi substituído pelo milho, não apenas pelo tempo parecido de plantio, mas também pela produção dele ser maior no mês de junho em boa parte do país.

Com o passar do tempo, essa celebração à colheita do milho foi recebendo influências de outros povos, como indígena e africano, por exemplo, até se transformar na Festa Junina que conhecemos hoje.

O milho faz bem para a saúde?

O milho é versátil, saboroso e benéfico para a saúde, sim. Segundo especialistas, o grão ajuda no funcionamento do intestino e promove a sensação de saciedade graças às fibras que possui.

Além disso, previne doenças cardíacas, controla o colesterol, fortalece o sistema imunológico e, por ser uma rica fonte de vitaminas, fornece energia e ajuda a controlar o açúcar no sangue.

Deline Milho é muito mais sabor

Margarina sabor milho da Deline Divulgação/Deline

Por falar em milho, tem novidade na área: novo sabor Deline Milho. Você não resistirá ao saborear a cremosidade do novo sabor Deline Milho naquele milho cozido, bolo de fubá fofinho, pãozinho crocante ou em suas receitas preferidas.

Deline Milho está disponível em diferentes tamanhos: 250g, 500g, 1kg, 3kg e 15kg, todos na versão com sal e 250g na versão sabor milho. Procure nos balcões refrigerados de supermercados, armazéns e padarias mais próximos de você.

Os conteúdos do São João da Paraíba produzidos pelo Arraiá R7 são um oferecimento de Deline.