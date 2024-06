Dupla Henrique e Juliano se apresenta na Festa Junina de Campina Grande (PB) neste sábado (15)

Alto contraste

dupla sertaneja Henrique e Juliano se apresenta no Maior São João do Mundo de Campina Grande (PB) neste sábado (15), Reprodução/Site Henrique e Juliano

A dupla sertaneja Henrique e Juliano se apresenta no Maior São João do Mundo de Campina Grande (PB) neste sábado (15), no Parque do Povo. O evento ainda conta com shows de Ávine Vinny, Gegê Bismarck e Fabiano Guimarães.

No domingo (16) é a vez de Thiago Aquino, À Vontade (Raí Saia Rodada + Zezo + Luan Estilizado), Raynel Guedes e Ranniey Gomes subirem no palco.

Em sua 41ª edição, o São João 2024 de Campina Grande coincide com os 160 anos de aniversário da cidade. A festa acontece no Parque do Povo, que após reforma tem aproximadamente 40 mil metros quadrados e foi interligado ao Parque Evaldo Cruz.

O Parque do Povo fica na Rua Sebastião Donato, no Centro de Campina Grande. A entrada é gratuita.

Sobre Henrique e Juliano

Ao longo da carreira a dupla lançou diversos trabalhos de sucesso, como “Ao Vivo em Palmas” (2012), “Ao Vivo em Brasília” (2014), “Novas Histórias” (2015), “O Céu Explica Tudo” (2017), “Menos é Mais” (2018) e “Ao Vivo no Ibirapuera” (2019), Manifesto Musical (2022), este último se tornou o álbum mais ouvido de 2022 na principal plataforma de áudio no Brasil, diz o site de Henrique e Juliano

O TOP 10 de Henrique e Juliano é composto pelas faixas “Arranhão”, “A Maior Saudade”, “Acordo”, “Rasteira”, “Chá de Casa Nova”, “Eu e Eu”, “Liberdade Provisória”, “Universo Conspirou” e “Culpados”.

Programação do São João 2024 de Campina Grande

15 de junho (sábado)

● Henrique e Juliano

● Ávine Vinn

● Gegê Bismarck

● Fabiano Guimarães

16 de junho (domingo)

● À Vontade (Raí Saia Rodada + Zezo + Luan Estilizado)

● Thiago Aquino

● Raynel Guedes

● Ranniey Gomes

