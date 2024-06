Fenômeno do forró, Jonas Esticado agita São João 2024 de Campina Grande nesta sexta-feira (28) Artista cearense é dono dos hits ‘Investe em Mim’ e ‘Ele Não Tem’; show acontece no Parque do Povo

Alto contraste

A+

A-

Fenômeno do Forró Jonas Esticado é uma das atrações de hoje (28) do São João 2024 de Campina Grande Reprodução Instagram/@jonasesticado

Um dos cantores de forró mais famosos do Brasil, Jonas Esticado se apresenta no São João 2024 de Campina Grande (PB) nesta sexta-feira (28). A dupla sertaneja Victor e Léo, Taty Girl e Caninana também sobem no palco montado no Parque do Povo.

Natural da cidade de Juazeiro do Norte (CE), Jonas Esticado é dono dos hits Investe em Mim e Ele Não Tem.

Em sua 41ª edição, o São João 2024 de Campina Grande coincide com os 160 anos de aniversário da cidade. A festa acontece no Parque do Povo, que após reforma tem aproximadamente 40 mil metros quadrados e foi interligado ao Parque Evaldo Cruz. O evento, que tem com 33 dias de duração, começou no dia 29 de maio e termina neste domingo (30)

O Parque do Povo fica na Rua Sebastião Donato, no Centro de Campina Grande. A entrada é gratuita.

Publicidade

Programação do São João 2024 de Campina Grande

28 de junho (sexta-feira)

Victor e Léo

Taty Girl

Jonas Esticado

Caninana

29 de junho (sábado)

Bruno e Marrone

Zé Cantor

Walkyria Santos

Amanda e Ruama

30 de junho (domingo)

Simone Mendes

Mari Fernandes

Japãozin

Manim Vaqueiro