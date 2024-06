Festa Junina de Campina Grande (PB) tem show de Alok e Dennis DJ nesta quinta-feira (20) Matheus Fernandes também canta no palco do Maior São João do Mundo

Alok toca nesta quinta (20) no Maior São João do Mundo de Campina Grande Reprodução/Instagram

O Maior São João do Mundo de Campina Grande (PB) 2024 terá os shows de Alok e de Dennis DJ nesta quinta-feira (20). O cantor Matheus Fernandes também está confirmado no palco montado no Parque do Povo.

Em sua 41ª edição, o São João 2024 de Campina Grande coincide com os 160 anos de aniversário da cidade. A festa acontece no Parque do Povo, que após reforma tem aproximadamente 40 mil metros quadrados e foi interligado ao Parque Evaldo Cruz.

O Parque do Povo fica na Rua Sebastião Donato, no Centro de Campina Grande. A entrada é gratuita.

Programação do São João 2024 de Campina Grande

20 de junho (quinta-feira)

● Alok

● Dennis DJ

● Matheus Fernandes

21 de junho (sexta-feira)

● Geraldo Azevedo

● Ton Oliveira

● Os 3 do Nordeste

● Deanzinho

22 de junho (sábado)

● Alceu Valença

● Bruno e Denner

● Sirano e Sirino

● Biliu de Campina

23 de junho (domingo)

● Elba Ramalho

● Amazan

● Campilé

● Meu Vício

