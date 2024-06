Festa Junina de João Pessoa 2024 chega ao fim com show de ex-Fazenda 15 Kally Fonseca e mais Shows acontecem no Parque Solon de Lucena, na capital paraibana

Alto contraste

A+

A-

cantora de forró e ex-Fazenda 15 Kally Fonseca realizará show hoje (24) no São João Multicultural de João Pessoa Reprodução/Instagram

A Festa Junina de João Pessoa 2024 chega ao fim nesta segunda-feira (24) com apresentações da cantora de forró e ex-Fazenda 15 Kally Fonseca, dupla Magníficos, Núzio e Berinho Lima. Todos os shows acontecem no palco montado no Parque Solon de Lucena, na capital paraibana.

Kally Fonseca, que cresceu no interior do Rio Grande do Norte, na cidade de Goianinha, e trilhou uma jornada pelo Nordeste do país em busca da fama até alcançar destaque com a banda Cavaleiros do Forró. Após investir em carreira solo, Kally lançou recentemente o hit “Transtornada de Apaixonada”.

A edição 2024 do São João Multicultural de João Pessoa, que teve início no dia 20 de junho, já recebeu Elba Ramalho, Banda Encantus, Banda Cascavel, Bonde do Brasil, entre outros.