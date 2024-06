Maquiagem de festa junina: confira dicas arrasadoras para sua make

Alto contraste

Influenciadora digital Teka Silva com maquiagens de festa junina Reprodução Instagram/@tekasilva

Impossível falar em festa junina e não citar comidas, bebidas e músicas típicas, camisa xadrez ou vestido colorido e, claro, uma maquiagem chamativa. Das tradicionais pintinhas na bochecha aos mais ousados, uma boa make dá um toque especial ao look junino.

Por isso, o Arraiá R7 traz algumas dicas de maquiagem de festa junina para você arrasar nos festejos. Confira:

Pele: comece com uma base leve para uniformizar o tom da pele, especialmente se você quer um look natural. Caso contrário, opte por uma base com cobertura média.

Blush: escolha um blush em tons de pêssego ou rosa queimado para dar um ar saudável às maçãs do rosto. Aplique de maneira suave para um efeito natural.

Sombra: opte por tons terrosos como marrom, laranja queimado ou até mesmo verde musgo para entrar no clima junino. Esfumace um pouco de sombra dourada no centro da pálpebra para dar um toque de brilho.

Delineador: um delineado estilo gatinho pode ser uma boa opção. Delineador marrom é indicado para um look mais suave e preto para um efeito mais dramático. Se você é criativa, seja ousada e desenhe bandeirinhas no rosto, como a influenciadora digital Teka Silva.

Máscara de cílios: capriche na máscara de cílios para destacar o olhar. Se quiser algo mais ousado, considere cílios postiços.

Sobrancelhas: mantenha as sobrancelhas bem definidas com um lápis ou gel para sobrancelhas, utilizando uma cor próxima à natural.

Lábios: para um look mais natural, escolha um batom nude ou um gloss translúcido. Se quiser algo mais chamativo, um batom vermelho ou laranja pode combinar bem com a temática junina.

Dicas extras: se quiser adicionar um toque junino extra, considere aplicar algumas pintinhas de sardas falsas no rosto com um lápis marrom. Pode também usar um pouco de glitter dourado nas têmporas para um brilho sutil.

Finalização: para garantir que a maquiagem dure a festa toda, finalize com um spray fixador de maquiagem.