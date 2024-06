Memorial do Maior São João do Mundo é uma das atrações da 41ª Festa Junina de Campina Grande (PB) Espaço conta com acervo com cerca de 200 objetos relacionados aos festejos juninos da cidade

Memorial do Maior São João do Mundo é uma das atrações da 41ª edição da Festa Junina Campina Grande (PB) Reprodução/Portal Correio

O Memorial do Maior São João do Mundo é uma das atrações da 41ª edição da Festa Junina Campina Grande (PB). A exposição é gratuita e acontece até 30 de junho.

O memorial conta a história da festa mais gostosa do ano do agreste paraibano por meio de fotos, maquetes e de prêmios entregues à organização do evento ao longo dos anos.

De acordo com a organização da exposição, são cerca de 200 objetos relacionados aos festejos juninos da cidade. A curadoria da exposição é da professora Cléa Cordeiro, proprietária do acervo e diretora do Memorial. Conheça um pouco do Memorial do Maior São João do Mundo nesta matéria produzida pelo Portal Correio:

O Memorial do Maior São João do Mundo fica no Piso E2 do Partage Shopping, em Campina Grande. A entrada é gratuita.

