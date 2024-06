Ônibus do Forró leva turistas para conhecer pontos turísticos de Campina Grande (PB)

Alto contraste

Ônibus do Forró leva turistas para conhecer os principais pontos turísticos de Campina Grande Reprodução/Portal Correio

O Ônibus do Forró é um dos principais atrativos do Maior São João do Mundo de Campina Grande (PB). O passeio é feito em um ônibus com visão panorâmica que passa pelos principais pontos turísticos da cidade no ritmo do baião, xaxado e cordel.

De acordo com a organização da atração, os passeios acontecem até 30 de junho, de quarta-feira a domingo, em três horários: 13h, 15h e 16h30 (com saída do Shopping Partage). O tour, que tem duração média de 1h40 e degustação de bebidas e comidas típicas, passa pelos seguintes pontos turísticos:

Parque Evaldo Cruz

Teatro

Parque do Povo

Museu

Pandeiros

Catedral

Avenida Floriano Peixoto

Vila do Artesão

Museu Digital

Estação Velha/Museu do Algodão

Farra da Bodega

Açude Velho

Parque da Criança

Monumento os Pioneiros da Borborema

Conheça o Ônibus do Forró de Campina Grande nesta matéria produzida pelo Portal Correio:

