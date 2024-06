Quina de São João 2024 tem prêmio de R$ 220 milhões; veja como jogar Apostas podem ser feitas até as 18 horas do dia 22 de junho; o prêmio não acumula

Banner oficial da Quina de São João 2024 Divulgação/CAIXA

Já pensou em curtir um arraiá com a bolada de R$ 220 milhões no bolso? Esse é o valor estimado do prêmio do concurso especial número 6462 da Quina de São João de 2024. As apostas podem ser feitas em todo o Brasil até as 18h de sábado (22), e o sorteio acontece às 20h (horário de Brasília) deste mesmo dia.

A aposta simples custa R$ 2,50. Entretanto, quanto mais números marcar, maior o preço de cada uma, e as chances de ganhar aumentam também. As apostas podem ser feitas nas Lotéricas, pelo portal loteriasonline.caixa.gov.br e pelo App Loterias CAIXA (disponível para os sistemas iOS e Android).

Para jogar, basta escolher de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira, com a Surpresinha, o sistema seleciona os números para você.

Assim como em todos os concursos especiais das Loterias CAIXA, o prêmio da Quina de São João não acumula. Portanto, caso ninguém acerte as cinco dezenas, ele será dividido para as apostas que acertarem quatro dezenas, e assim por diante. Não fique de fora!

As apostas podem ser realizadas somente no Brasil e por maiores de 18 anos.

Bolão Quina de São João

Para aumentar as chances de ganhar, o apostador ainda pode fazer jogos em grupo, por meio do Bolão. Para isso, é só preencher o campo próprio no volante ou fazer o pedido ao atendente da Lotérica. Os bolões da Quina têm o preço mínimo de R$ 12,50 e precisam ter entre 2 e 50 cotas, com valores a partir de R$ 3,50 cada.

A novidade é que agora as cotas de bolão organizadas pelas Lotéricas também podem ser adquiridas pelo portal Loterias Online da CAIXA, com tarifa de 35% do valor da cota.

Onde conferir o resultado da Quina de São João?

● O resultado será transmitido ao vivo, no dia 22/6 (sábado), às 20h (horário de Brasília), pelo canal da CAIXA no YouTube e pela página oficial das Loterias CAIXA no Facebook

● O site oficial da CAIXA é quem publica os resultados

Como resgatar o prêmio da Quina de São João?

● Para receber o prêmio, vá a qualquer Lotérica credenciada ou às agências CAIXA.

As apostas online também podem ser recebidas por meio de pagamento digital, até o limite de isenção do IR.

● Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento ocorrerá somente nas Agências CAIXA, mediante apresentação de comprovante de identidade original com foto e CPF e recibo de aposta premiado.