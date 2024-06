Salão do Artesanato Paraibano é um dos destaques da festa junina em Campina Grande (PB)

Alto contraste

Salão do Artesanato acontece até o dia 30 de junho Reprodução/Portal Correio

O Salão do Artesanato Paraibano é um do Maior São João do Mundo de Campina Grande (PB). Com o tema “A Arte de Quem Vive da Fé”, o evento acontece até o dia 30 deste mês.

Em sua 38ª edição, a exposição homenageia 10 artesãos paraibanos. De acordo com a organização do Salão do Artesanato Paraibano a expectativa é receber cerca de 90 mil pessoas até o final do mês. A entrada é gratuita, mas alimentos estão sendo e serão destinados aos artesãos do Rio Grande do Sul, que sofreram as consequências das chuvas que atingiram o estado.

O Portal Correio está cobrindo o evento e mostra um pouco dessas obras de arte. Confira!

38° Salão do Artesanato Paraibano

Período : 6 a 30 de junho

Visitação : das 15h às 22h (todos os dias da semana)

Local : Avenida Brasília (ao lado do Partage Shopping)

Ingresso solidário : 1 kg de alimento não perecível (opcional)

