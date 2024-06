São João 2024 de Campina Grande chega ao fim com show de Simone Mendes neste domingo (30)

Alto contraste

Simone Mendes é uma das atrações do encerramento do São João 2024 de Campina Grande Reprodução Instagram/@simonemendes

Os shows de Simone Mendes, Mari Fernandes, Japãozin e Manim Vaqueiro encerram neste domingo (30) os festejos do São João 2024 de Campina Grande (PB).

As atrações acontecem no Parque do Povo, que fica na rua Sebastião Donato, no Centro de Campina Grande. A entrada é gratuita.

Durante 33 dias de evento, o Maior São João do Mundo teve 500 cerca de atrações somente no palco principal, em mais de mil horas de shows, incluindo grandes nomes da música nacional, como Elba Ramalho, Alceu Valença, Wesley Safadão, Xand Avião, João Gomes, Zé Vaqueiro, Léo Santana, Alok, Pedro Sampaio, Gusttavo Lima, Simone Mendes.

A 41ª edição do São João 2024 de Campina Grande, que coincide com os 160 anos de aniversário da cidade, também teve muita dança, comidas e bebidas típicas, entre outras tradições juninas.

30 de junho (domingo)

Simone Mendes

Mari Fernandes

Japãozin

Manim Vaqueiro