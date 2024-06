São João de Campina Grande tem shows de Menos é Mais e Mara Pavanelly nesta quinta-feira (27) Grupo de pagode e cantora de forró se apresentam no Parque do Povo; confira a programação completa

Grupo de pagode Menos é Mais se apresenta no São João 2024 de Campina Grande Grupo de pagode Menos é Mais se apresenta hoje (27) no São João 2024 de Campina Grande Reprodução Instagram/@grupomenosemais

O São João 2024 de Campina Grande (PB) terá shows de Menos é Mais, Mara Pavanelly e Bob Léo nesta quinta-feira (27). O evento, que tem com 33 dias de duração, começou no dia 29 de maio e termina neste domingo (30).

Em sua 41ª edição, o São João 2024 de Campina Grande coincide com os 160 anos de aniversário da cidade. A festa acontece no Parque do Povo, que após reforma tem aproximadamente 40 mil metros quadrados e foi interligado ao Parque Evaldo Cruz. O espaço fica na Rua Sebastião Donato, no Centro de Campina Grande. A entrada é gratuita.

Sobre o grupo Menos é Mais

O grupo de pagode Menos é Mais foi formado em 2016 em Brasília. Atualmente, são mais de 4.6 bilhões de visualizações no YouTube. Com seu penúltimo álbum “Confia”, lançado em 2022, entrou no TOP 10 dos álbuns mais ouvidos no Spotify e, com a música “Lapada Dela”, chegou no TOP 3 da plataforma.

Programação do São João 2024 de Campina Grande

27 de junho (quinta-feira)

Menos é Mais

Mara Pavanelly

Bob Léo

28 de junho (sexta-feira)

Victor e Léo

Taty Girl

Jonas Esticado

Caninana

29 de junho (sábado)

Bruno e Marrone

Zé Cantor

Walkyria Santos

Amanda e Ruama

30 de junho (domingo)

Simone Mendes

Mari Fernandes

Japãozin

Manim Vaqueiro