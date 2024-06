São João Multicultural de João Pessoa 2024 tem Elba Ramalho, ex-Fazenda 15 Kally Fonseca e mais

Alto contraste

Elba Ramalho é uma das atrações confirmadas no São João Multicultural de João Pessoa 2024 Reprodução/Facebook Elba Ramalho

Shows de Elba Ramalho, Kally Fonseca (ex-Fazenda 15) e Waldonys estão entre as atrações confirmadas no São João Multicultural de João Pessoa 2024, capital da Paraíba. Uma das festas mais tradicionais do Nordeste, o evento acontece entre os dias 10 e 24 de junho.

De acordo com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, o evento inclui um Circuito Junino para apresentação de quadrilhas, trios de forró pé de serra e cordelistas em diversos bairros da capital paraibana. Já o Festival de Quadrilhas Juninas acontecerá de 11 a 14 de junho, na Arena Almeidão (confira a programação completa abaixo).

banner oficial do São João Multicultural de João Pessoa 2024 Divulgação

Programação do São João Multicultural de João Pessoa 2024

Palco Principal

20 de junho (quinta-feira)

● Elba Ramalho

● Banda Encantus

● Ranniery Gomes

● James Sousa

21 de junho (sexta-feira)

● Waldonys

● Banda Cascavel

● Donas da Farra

● Luciene Melo

22 de junho (sábado)

● Bonde do Brasil

● Sâmya Maia

● Ton Oliveira

● Luka Bass

23 de junho (domingo)

● Mara Pavanelly

● Eliane

● Danieze Santiago

● Renno Poeta

24 de junho (segunda-feira)

● Magníficos

● Kally Fonseca

● Nuzio

● Berinho Lima

Palco Cultura Popular

21 de junho (sexta-feira)

● Cavalo Marinho Infantil

● Sementes do Mestre João do Boi

● Sementes Paraibanas

22 de junho (sábado)

● Cangaceiras de Lampião

● Ciranda dos Tupinambás

23 de junho (domingo)

● Boi de Reis Estrela do Norte

● Coco de Roda

● Ciranda do Mestre Benedito

24 de junho (segunda-feira)

● Ciranda do Sol - Vó Mera e Suas Netinhas

