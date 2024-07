‘A Grande Conquista’ garante recorde pelo segundo dia consecutivo

Audiências |Do R7

'A Grande Conquista' garante recorde pelo 2º dia consecutivo e atinge melhor índice da temporada Reprodução/RECORD

Tem recorde de novo em A Grande Conquista, pelo segundo dia consecutivo! Ontem à noite, o reality garantiu a melhor audiência às quintas-feiras e, com isso, também repetiu o recorde de toda a temporada em São Paulo ao consolidar 4,8 pontos de média, pico de 5,9 pontos e share de 10,1% em seu horário de exibição, das 22h45 à 0h01. O mesmo índice foi conquistado em 23/04, ainda na fase da Vila.

Any foi a oitava eliminada da disputa na noite desta quinta-feira com 15,58% dos votos. Fernando e Rambo seguem no jogo lutando pelo prêmio de R$ 1 milhão.

A Grande Conquista 2 é exibida todos os dias (de segunda a domingo), a partir das 22h45, com apresentação de Rachel Sheherazade e direção de núcleo de Rodrigo Carelli. No PlayPlus, há quatro sinais exclusivos para acompanhar tudo o que acontece no reality.

Fonte: KANTAR IBOPE MEDIA/GSP