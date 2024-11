‘A Hora da Venenosa’ abre grande vantagem sobre concorrente Tanto o quadro como a faixa completa do ‘Balanço Geral SP' marcaram o dobro da audiência da terceira colocada Audiências|Do R7 16/10/2024 - 12h09 (Atualizado em 16/10/2024 - 12h10 ) twitter

'A Hora da Venenosa' abre grande vantagem sobre concorrente e atinge média acima de 7 pontos Edu Moraes/RECORD

Nesta terça-feira (15), A Hora da Venenosa conquistou ótimo desempenho de audiência, com média e pico acima de 7 pontos.

Apresentada por Reinaldo Gottino, Fabíola Reipert e Renato Lombardi e exibida das 15h11 às 15h30, a atração se consolidou no segundo lugar absoluto registrando 7,2 pontos de média, 7,6 de pico e participação de 17,4%. O SBT, na terceira posição, obteve exatamente a metade, 3,6 pontos.

E das 11h49 às 15h30, faixa completa do Balanço Geral SP, a audiência foi de 6,3 pontos, com pico de 7,6 e share de 16%, mais que o dobro do índice do SBT, que ficou com 3 pontos de média.

Fonte: Kantar Ibope Media/ GSP