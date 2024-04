‘A Hora da Venenosa’ bate recorde com Vincent Martella, de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ Quadro marcou 8,7 de média e conquistou também o segundo maior share do ano, 20%

Quadro de notícias sobre o mundo dos famosos, do Balanço Geral , A Hora da Venenosa bateu recorde de média no ano nesta quarta (17) ao atingir 8,7 pontos. Um dos destaques da atração foi a presença de Vincent Martella, ator da série Todo Mundo Odeia o Chris, na sede da RECORD.

Fazendo enorme sucesso entre os brasileiros, que o levaram a atingir mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, ele gravou um recado para o apresentador Reinaldo Gottino, que o havia entrevistado na última sexta-feira (12).

Apresentado ontem por Reinaldo Gottino, Keila Jimenez e Renato Lombardi, a atração foi ao ar das 15h07 às 15h30 e registrou, nessa faixa, pico de 9,1 pontos e o segundo maior share deste ano, 20%. A Globo marcou 10,9 pontos, e o SBT, em terceiro, ficou com 3,9 pontos.

No horário total, das 11h49 às 15h30, o Balanço Geral SP, comandado por Gottino, conquistou o segundo lugar isolado com uma das maiores médias do ano, 7,5 pontos, e a segundo melhor participação, 18,7%. O jornalístico vespertino anotou ainda pico de 9,2 pontos, aproximando-se da Globo, que alcançou 10,8 pontos neste momento. O SBT acabou em terceiro lugar, com 2,9 pontos.